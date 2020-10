Esondano le rogge sulla carreggiata, chiusa la SP583 per Bellagio

Il maltempo che in questo lunedì sta flagellando il territorio non concede tregua e, come previsto dall'allerta emanata nelle scorse ore dalla Protezione civile regionale, ha prodotto danni.

Lungo il percorso della SP583 che da Lecco conduce a Bellagio, le forti precipitazioni hanno causato l'esondazione di più rogge che hanno interessato la sede stradale. Per questo motivo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Valmadrera con autopompa e una squadra con fuoristrada da Lecco, impegnati nel tardo pomeriggio sulla Provinciale SP583 della quale è stata disposta l'immediata chiusura per una questione di sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A seguito di ulteriori scariche di materiale, dopo le 18, la Provinciale resta chiusa fino a messa in sicurezza e miglioramento delle condizioni meteo. La presenza in posto delle squadre dei Vigili del fuoco ha evitato conseguenze agli automobilisti, durante il peggioramento delle esondazioni che hanno prodotto anche colate di detriti.

Gallery