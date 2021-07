Pizzo, minacce di morte e violenza: arrestato l'uomo che terrorizzava i negozianti di Galbiate

Le indagini sono andate avanti a lungo: al termine è stata eseguita l'ordinanza di custodia in carcere nei confronti del 53enne

Operazione anti-estorsione della polizia lecchese. Nel pomeriggio di lunedì 26 gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno arrestato a Lecco C.C., pregiudicato classe 1968 residente in città. La misura della custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari perchè l'uomo, ritenuto responsabile del reato p. e p. dall’art. 629, secondo comma c.p., ha costretto con violenza e minacce i titolari di diversi negozi di Galbiate a versargli continue somme di denaro a titolo estorsivo.

Diverse la vittime coinvolte, costrette per paura a versare parte dei propri proventi al loro estorsore. Minacce di morte, aggressioni fisiche, numerosi gli episodi denunciati ed accertati dai poliziotti di corso Promessi Sposi.

Estorsore portato in carcere

Al culmine delle indagini la Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica, con una serrata attività investigativa condotta attraverso riscontri, appostamenti e pedinamenti è riuscita a stretto giro a ricostruire la vicenda. Il magistrato titolare dell’indagine, dopo aver valutato l’impianto investigativo fatto emergere dagli uomini della Sezione reati contro il Patrimonio e anche la pericolosità sociale dell'uomo, nonché la situazione di pericolo in cui versavano le vittime, ha richiesto ed ottenuto dal Gip la custodia cautelare in carcere, eseguita appunto lunedì.