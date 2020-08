Autore di diversi furti post lockdown evade dai domiciliari: nuovamente arrestato dalla Polizia

Nella notte appena trascorsa la Polizia di Lecco ha arrestato G.L. per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che a seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile era indagato per numerosi furti con scasso commessi al termine del lockdown, lunedì 10 agosto era stato posto agli arresti domiciliari in virtù del provvedimento del Gip del Tribunale di Lecco. I colpi erano stati compiuti in particolare a danno di esercizi commerciali di Lecco e della Brianza.

La dinamica che ha portato al nuovo arresto per fuga dai domiciliari si è sviluppata poco dopo la mezzanotte. Gli agenti della Squadra Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno individuato G.L. in Largo Caleotto a bordo di un'auto. Riconosciutolo, i poliziotti si sono subito messi all'inseguimento del malvivente che in un primo momento è riuscito a darsi alla fuga. Nel frattempo un altro equipaggio si è messo alla ricerca dell'evaso sul territorio, e un altro ancora si è portato a casa dello stesso attendendone il rientro.

Infatti, poco dopo G.L., consapevole della possibilità che gli agenti potessero attendere il suo ritorno all’esterno dell’abitazione, ha parcheggiato la macchina a notevole distanza e, una volta scavalcati un cancello e un muro di cinta, si è arrampicato sulla parete esterna del palazzo, a circa 10 metri di altezza, fino a raggiungere il davanzale davanti alla finestra del bagno di un suo vicino di casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quest’ultimo, accortosi del pericolo che il 36enne stava correndo, lo ha aiutato a entrare. A quel punto, l’evaso è rientrato nel proprio appartamento dove ad attenderlo c'erano gli agenti. L’uomo è stato così tratto in arresto per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Nella giornata di oggi, mercoledì, l’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Lecco ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere quale aggravamento della precedente misura. G.L. è stato quindi condotto nellla Casa circondariale di Pescarenico.