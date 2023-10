Rientrato l'allarme per un giovane "scomparso" ad Artavaggio. Ritrovato: aveva il cellulare scarico

Mentre stava per concludersi l’intervento di ieri sera a Vendrogno, i tecnici della stazione di Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino sono stati attivati dalla centrale di Areu per un’altra ricerca in zona Piani di Artavaggio. Un ragazzo era uscito nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre con la bicicletta. Il mancato rientro in serata aveva allarmato i familiari, che non riuscivano più a contattarlo.

Le squadre - una quindicina i tecnici impegnati, insieme con il Sagf e i Geco della Guardia di finanza, che si trovavano già sul posto per la ricerca precedente e stavano rientrando - sono partite per perlustrare i sentieri.

Poco dopo hanno incontrato il ragazzo, che stava rientrando. Non era raggiungibile al telefono perché in quella zona il segnale è a tratti assente e nel frattempo si era scaricata la batteria. La ricerca è finita con il rientro delle squadre.