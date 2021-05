Madre e due figli investiti da un'auto: bimbo di 7 anni in gravi condizioni

Tragedia sfiorata a Merate. Automobile investe una donna e i suoi due figli, il più piccolo è in gravi condizioni. L'episodio è accaduto dopo le 16 in Via degli Alpini 5. Per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, una mamma di 38 anni e i suoi bambini - un maschio di 7 anni e una femmina di 12 - sono stati travolti da una vettura mentre attraversavano la strada.

Dalla centrale operativa di Areu sono stati inviati sul posto diversi mezzi: le ambulanze della Croce Bianca di Merate e dei Volontari di Cornate, un'automedica e l'elicottero alzatosi in volo dal Sant'Anna di Como. Sulla scena dell'incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, i Vigili del fuoco del locale Distaccamento e gli agenti di Polizia locale.

Tre diverse destinazioni

Da quanto appreso fino a questo momento, il bambino di 7 anni sarebbe l'unico ad avere riportato gravi traumi, per i quali si è reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale di Bergamo in codice rosso. La bimba di 12 anni è stata condotta al Manzoni di Lecco in codice giallo per un trauma alla schiena, mentre la madre al Mandic Merate per policontusioni (codice verde). Nessun problema per l'automobilista alla guida dell'auto.