Regione Lombardia: il fascicolo sanitario non funziona. “Ma non è un attacco hacker”

Il portale del Pirellone è irraggiungibile dalla giornata di Ferragosto: il caldo ha fatto saltare l'impianto dell'aria condizionata di un data center, ha spiegato Aria in serata

Le alte temperature mettono in crisi anche la tecnologia. È andato letteralmente in tilt a causa del grande caldo il sito del fascicolo sanitario elettronico della Regione Lombardia. Il portale che raccoglie tutti i dati sanitari e sociosanitari è irraggiungibile dalla mattinata di domenica 15 agosto, come ha potuto verificare MilanoToday.

Fino alla tarda serata di Ferragosto non è stato comunicato cosa avesse causato il blocco ma l'ufficio stampa dell'assessorato al Welfare, interpellato nel pomeriggio, aveva precisato che il malfunzionamento non era da ricondurre a un attacco hacker.

Intorno alle 22:40 di domenica Aria Spa, azienda controllata dalla Regione che gestisce l'infrastruttura informatica, ha fatto sapere che "uno dei data center gestito esternamente ha avuto un malfunzionamento dell’impianto di condizionamento che ha provocato l’indisponibilità di alcuni servizi, tra cui il portale del Fascicolo Sanitario Elettronico. Il disservizio è in via di risoluzione". Lunedì mattina la situazione è ancora la medesima.

Il fascicolo sanitario elettronico: cosa contiene

Il servizio contiene i dati di identificazione e amministrativi dei cittadini residenti in Lombardia: non solo, nell'archivio sono presenti i documenti sanitari e socio-sanitari conseguenti alle prestazioni che sono state erogate dai medici e dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e private accreditate a cui una persona si è rivolta.