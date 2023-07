Cade al Belvedere di Valmadrera: soccorsa 72enne

Intervento dei soccorsi a Valmadrera. Intorno alle 12.15 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto le squadre lecchesi: il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e il locale distaccamento volontario dei vigili del fuoco hanno raggiunto via Caduti della Libertà, nella zona del Belvedere, per soccorrere una donna di 72 anni caduta in una zona impervia.

I pompieri, una volta recuperata la donna, l'hanno affidata alle cure dei volontari della Croce Rossa di Lecco giunti in loco: una volta stabilizzata e caricata sull'ambulanza, è stata trasferita presso l'ospedale Manzoni per il ricovero, avvenuto in codice giallo.