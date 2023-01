Ferita al volto da un ramo durante la passeggiata: 26enne ricoverata

Intervento ne pomeriggio di sabato 14 gennaio nell'Alto lago lecchese. Intorno alle 14.30 sono stato mobilitate le squadre della Stazione di Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino, inserite nella XIX Delegazione Lariana. Una ragazza classe 1996 si è ferita al volto con un ramo mentre stava facendo una passeggiata con un’amica: le sue si trovavano nei pressi di Biosio, in località Croce del Gallo.

Ferita al volto durante la passeggiata

La ferita era profonda e, di conseguenza, le due ragazze hanno chiesto aiuto al Numero unico per le emergenze (Nue, 112). La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha allertato i tecnici del Cnsas e sono partite subito le squadre territoriali, anche perché la zona è caratterizzata dalla presenza di un bosco fitto, cosa che rende più difficile l’intervento dell’elicottero. La ragazza è stata raggiunta dai soccorritori, valutata, medicata e accompagnata all’ambulanza del Soccorso Bellanese, che in ultimo l’ha portata in ospedale per le cure del caso. L’intervento è terminato verso le 16:15.

“Il Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico si occupa degli interventi di carattere tecnico - sanitario in ambiente impervio, in stretto coordinamento con il sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, in Lombardia rappresentato da Areu, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112”, precisa il Corpo.