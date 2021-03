Nuova aggressione in stazione: ferrovieri presi a sassate, i sindacati condannano l'episodio e chiedono un incontro

Nuovo atto di violenza all'interno della stazione ferroviaria di Lecco. Nella serata di domenica 21 marzo, a seguito di una discussione avuta con il personale ferroviario, un soggetto per il momento ignoto ha scagliato alcune pietre reperite dalla massicciata ferroviaria contro due lavoratori di Trenord, rendendo necessario l'intervento di una volante della Questura cittadina. Un fatto decisamente grave, che allunga la striscia di fatti legati alla cronaca nera avvenuti in quella zona.

I sindacati condannano l'aggressione

«Questo grave episodio si inserisce in una serie di accadimenti che hanno interessato la sicurezza e l'ordine pubblico dello scalo ferroviario lecchese (che fortunatamente non si sono risolti tragicamente) e più in generale in un diffuso degrado che progressivamente sta interessando la stazione ed i suoi dintorni - spiegano Andrea Frangiamore, Segretario Generale Filt Cgil Lecco, e Diego Riva, Segretario Generale Cgil Lecco -. Chiediamo di poter aprire un confronto con le massime autorità cittadine e con le aziende interessate, al fine di individuare strategie che tutelino la sicurezza e la salute di lavoratrici e lavoratori ferroviari, dei viaggiatori e, più in generale, di tutti i cittadini che nelle varie ore della giornata transitano dalla stazione di Lecco».