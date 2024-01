Paura a Barzanò: allarme per esplosione, ma è l'incendio di un appartamento

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, sabato, a Barzanò. Un incendio si è verificato in una palazzina in via Papa giovanni XXIII, ma in un primo momento si è pensato all'esplosione dell'edificio.

L'allarme è scattato prima delle 15.30, ingente dispiegamento di mezzi sul posto: inviate quattro squadre dei vigili del fuoco da Lecco e Merate (due autopompeserbatoio, una autobotte e un'autoscala), con due ambulanze della Croce Bianca da Giussano e da Besana Brianza, un'automedica e un'autoinfermieristica.

Una volta giunti in posto, per fortuna i vigili del fuoco hanno constatato soltanto l'incendio di un appartamento, senza grave compromissione della struttura. Nell'esplosione non sarebbero rimaste coinvolte persone.