La vita del "Calumer" Giuseppe Orlandi diventa un film: sabato la "prima" sotto la Grignetta

Ogni lecchese minimamente interessato all'ambiente della montagna lo conosce, almeno di nome. A chi non è noto, invece, arriverà la possibilità di farlo con un cortometraggio dedicato alla vita di Giuseppe Orlandi, noto ai più come il "Calumer", silenzioso amante della sua Grignetta e membro della XIX Delegazioone Lariana del Soccorso Alpino che ha salvato centinaia di vite in cinquant'anni di onorato servizio.

La copertina INSTAGRAM

Il film sul "Calumer"

Il già presidente della Sottosezione CAI Ballabio, 77 anni, è stato seguito da Achille Mauri, fotografo e filmmaker, che ha realizzato un cortometraggio di 12 minuti prodotto da Vibram: la "prima" si terrà sabato 11 settembre alle 20.30 nella porzione del territorio comunale di Abbadia Lariana ai Piani Resinelli, nella centrale piazza della Chiesa, proprio sotto la Grignetta. Prima, alle 19.30, è previsto il dibattito nella medesima location.

Questo il messaggio pubblicato da Mauri sul proprio profilo Instagram:

“Questo progetto rappresenta tantissimo per me. L’incontro tra l’alpinismo classico, che ho sempre respirato tra i muri di casa e la ricerca verso nuove forme di espressione. Grazie all’impegno di molte persone, siamo riusciti a realizzare un cortometraggio su Giuseppe Orlandi, detto “il Calümer”. Un soccorritore alpino, che si aggira nella Grigna Meridionale, in provincia di Lecco. Un uomo che ha dedicato la sua vita a salvare gli altri. Attraverso un linguaggio distopico, emotivo e a tratti ironico, questo corto racconta un personaggio unico nel suo genere dove il tema della sicurezza e del rispetto in montagna insegnano come prevenire il rischio fin dai primi passi”.

