Finisce nel burrone con una motocarriola: soccorso d'urgenza

Intervento in codice rosso dei soccorritori nella prima serata di mercoledì 31 maggio. Intorno alle 19.15 la Soreu dei Laghi ha mobilitato le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, partite da piazza Bione con una prima partenza e una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), oltre all'autopompa serbatoio scattata dal distaccamento volontario di Valmadrera.

I pompieri, specializzati nell'operare in ambienti impervi, hanno raggiunto l'84enne finito in un dirupo a margine di via della Rossa con una motocarriola, l'hanno recuperato e affidato alle cure dei volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, supportati da un'eliambulanza e da un'automedica. L'anziano è stato trasferito all'ospedarle di Circolo di Varese e ricoverato in codice giallo.