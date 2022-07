Annone: folgorato mentre lavora su una cabina, è grave

Nuovo e grave incidente sul lavoro, questa volta avvenuto ad Annone Brianza. Intorno alle 18 di martedì 26 luglio un lavoratore sarebbe rimasto folgorato mentre era stava operando su una cabina elettrica posta esternamente a un'azienda di via ai Pascoli, non distante dalla zona della Poncia. La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio sul posto, effettuato da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, dei volontari di Sos Canzo e dell'elisoccorso di Villa Guardia (Como); sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ai tecnici di Ats Brianza e agli ispettori del lavoro, come avviene da prassi in questi casi.

La persona coinvolta verserebbe in gravi condizioni, visto che è stata ricoverata in codice rosso all'interno del Pronto soccorso dell'ospedale "Alessandro Manzoni" di Lecco.