Abbandono rifiuti lungo le ciclabili: controlli dei Carabinieri della Forestale di Lecco

I Carabinieri della Forestale hanno attivato una serie di controlli lungo le piste ciclabili del territorio per contrastare il fenomeno dei rifiuti selvaggi. All'interno di questa attività il personale della Stazione CC della Forestale di Lecco ha contestato diverse sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti, in seguito al ritrovamento di un cumulo di materiale edile ai bordi della tratta ciclopedonale che costeggia il lungolago di Annone. I rifiuti, costituiti da sabbie e scarti di lavorazione, erano stati abbandonati da privati ai margini della zona boscata adiacente la pista.

Multe da 300 a 3.000 Euro

Al termine di un’attività di indagine, portata avanti dai militari, è stato possibile risalire ai responsabili e, di conseguenza, alla contestazione della sanzione amministrativa che per questo illecito può variare dai 300 ai 3.000 euro. L’abbandono di rifiuti è stato scoperto durante lo svolgimento di un servizio di controllo ambientale di una pattuglia ciclomontata, predisposto con lo scopo di monitorare le aree limitrofe alle principali piste ciclabili della Provincia di Lecco, assicurando un controllo del territorio complementare a quello delle pattuglie automontate.

In azione la pattuglia ciclomontata

La pattuglia ciclomontata offre la possibilità di attraversare in maniera sostenibile le aree verdi della città, coniugando mobilità sostenibile e controllo del territorio. Tra le altre cose, il servizio ciclomontato permette di monitorare con maggiore efficacia la presenza di rifiuti abbandonati, le discariche abusive nelle aree boscate e di effettuare controlli ittici lungo le sponde dei laghi. Aumenta, inoltre, il senso di sicurezza dei cittadini che vedono nei Carabinieri Forestali in bicicletta una pattuglia di prossimità con cui poter stabilire un contatto ed interagire più facilmente.

