Forte pioggia e disagi anche nel Lecchese: albero crolla in città

Forte pioggia e disagi, con qualche danno, anche tra Lecco e provincia. Dal pomeriggio di sabato sera e fino all'alba di questa mattina, domenica 7 luglio, un potente acquazzone si è infatti abbattutto in varie località tra la città capoluogo e il lago.

Si segnala che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire proprio a Lecco per una pianta caduta in via Cernaia, una traversa di via Tonale, nel rione di Olate. Alle ore 7 il comando del Bione ha inviato sul posto un equipaggio con autopompa per rimuovere una parte di pianta caduta sulla strada e per la messa in sicurezza dell'area e del passaggio pubblico. Le previsioni meteo parlano di pioggia e possibili temporali anche nelle prossime ore, con un miglioramento nel tardo pomeriggio.