Paura per le famiglie di Ballabio: improvvisa frana, evacuati i cittadini

Grosso spavento nella tarda serata di Ballabio. Intorno alle 22 i vigili del fuoco sono stati allertati dalla Centrale Operativa di Lecco: le squadra si sono mosse per far fronte alla frana che ha colpito il centro abitato valsassinese. Stando a quanto riferito da fonti dei pompieri, un grosso masso è caduto vicino a delle abitazioni e si è spezzato in tre parti, rendendo necessaria l'entrata in azione dei vigili del fuoco tramite la prima partenza e il carro luci.

I pompieri hanno operato per mettere in sicurezza la zona, evacuando quattro famiglie per un totale di sette persone. I soccorritori sono rimasti in presidio per tutta la notte, in attesa della luce del giorno e del geologo per le verifiche del caso.