La frana di Fiumelatte e il crollo in galleria: dalla montagna 500 metri cubi di materiale

Sono impressionanti le immagini della frana di Fiumelatte che ha provocato il crollo della volta nella galleria lungo la Sp 72 a lago. Il cedimento è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 19 maggio, con la provvisoria chiusura di strada e ferrovia. Fortunatmanete nessun veicolo stava trasnitando in quel momento da lì e non ci sono stati feriti.

Sul posto sono prontamenti intervenuti i vigili del fuoco da Lecco e Bellano, la protezione civile, i tecnici della provincia e quelli comunali. Chiuse immediatamente sia la strada che la ferrovia, danneggiati dal crollo, con il transtio di auto e treni provvisoriamente bloccato. La tratta interessata è quella delle corse che collegano Sondrio e Tirano, con Lecco e Milano.

Oltre all'imponente materiale crollato sulla strada, occorre ora verificare lo stato della parete soprastante la galleria, per capire se ci siano o meno pericoli di altri crolli e per mettere in sicurezza tutta l'area. Purtroppo la stessa zona a lago era già soggetta in passato ad altre frane e cedimenti a testimonianza di un terrirorio sempre più fragile e delicato, ancor più dopo solo qualche giorno di pioggia. Al momento la strada resta chiusa e con tempistiche da definire, che si annunciano però lunghe vista la delicatezza e il pericolo della situazione.

"Dalla montagna sovrastante si sono staccati circa 500 metri cubi di materiale - fanno sapere dalla Provincia di Lecco - che si sono riversati sulla galleria paramassi, che ha fatto il suo lavoro scaricando la maggior parte del materiale a lago, la pressione di questo materiale ha provocato il cedimento della volta".