Frana sulla Lecco-Ballabio: vietato passare dai sentieri. Reti squarciate

Hanno fatto il giro d'Italia le foto della frana che si è abbattuta sulla Lecco-Ballabio. Il veicolo travolto dai massi, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti, il lungo sopralluogo di volontari, addetti e istituzioni, che avranno il compito di ridurre i tempi d'intervento per riaprire al transito un'arteria cruciale per tutto il territorio lombardo. Durante la mattinata di sabato l'elicottero Drago dei pompieri ha portato in quota un geologo e due rocciatori per i sopralluoghi del caso. C'è anche il tema delle responsabilità, che sempre si solleva quando si materializzano delle calamità naturali di questa portata.

Difficile, però, riuscire ad attribuirne in questo caso: le reti paramassi in quella zona erano ben presenti, installate a loro tempo proprio per evitare il finire dei sassi sui tanti mezzi in transito. Resistere al distaccamento di un vero e proprio pezzo della montagna era impossibile. Ben si capisce dalle fotografie che vi forniamo in esclusiva, scattate quasi frontalmente rispetto alla zona coinvolta nel fattaccio: si vede nettamente la frattura nella roccia, che ha fatto letteralmente collassare le reti di contenimento.

Frana sulla Lecco-Ballabio: chiusi i sentieri

Nel frattempo il Comune di Lecco ha optato per la chiusura al transito del sentiero 920 Rotary che collega Ballabio con Vercurago, nel tratto compreso tra il civico 6 in località Versasio e la località Passo del Lupo, il sentiero 922 che collega la località Sant’Egidio con la località Passo del Lupo e il sentiero 23 che collega la località Passo del lupo con Morterone.

Frana sulla Lecco-Ballabio: le strade alternative

La frana è dunque avvenuta al confine tra i comuni di Lecco e Ballabio. Per chi si trova in Valsassina e deve scendere verso la città capoluogo, le strade a disposizione sono ora due: o la vecchia Lecco-Ballabio con transito nel rione di Laorca, oppure la Strada provinciale 62 Taceno-Brellano che conduce in zona lago e si ricollega alla Statale 36, Sondrio-Lecco-Milano. Ora, preso atto della buona notizia dei due automobilisti "miracolati", l'attenzione si sposta sui tempi per la messa in sicurezza e il ripristino della Lecco-Ballabio. I tempi non si annunciano brevi.