Frana a Parlasco, chiusa la Strada statale 753 "di Esino"

Il maltempo ha colpito duro anche nel Lecchese e nella mattinata di oggi, sabato 22 giugno, è stata chiusa una strada nel comune di Parlasco per frana. "A causa di una frana - ha fatto sapere Anas alle ore 8.30 - è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 753 'Di Esino' al km 24,000 in località Parlasco, provincia di Lecco".

Sul posto, lungo la SS753, sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Stando alle prime informazioni a disposizione, non si segnalano fortunatamente persone ferite.