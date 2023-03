Frana a Perledo: sassi in strada, carreggiata ristretta

Problemi a Perledo per una frana. Intorno alle 14 di martedì 21 marzo alcuni sassi sono caduti sulla strada statale 753 di Esino che collega la frazione che si trova a lago con Cortenova, in piena Valsassina; lungo la striscia d'asfalto, intorno al chilometro 18, sono finite delle pietre di piccole dimensioni e una più grande: sul posto si sono portati i vigili del fuoco, che hanno iniziato a operare per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Sul fronte della viabilità è da segnalare la parziale chiusura della carreggiata, con i mezzi che possono passare ma rispettando il senso unico alternato.