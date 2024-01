Frana a Sogno, strada chiusa con alcune abitazioni isolate

Frana nella frazione di Sogno a Torre de' Busi, con una strada chiusa e alcune abitazioni isolate fino alla zona di Colle di Sogno nella confinante Carenno. Al momento non è raggiungibile neppure un'attività di ristorazione che si trova sempre nella piccola località montana dell'alta Valle San Martino.

Dopo il cedimento di una parete rocciosa, registrato nelle scorse ore, il sindaco di Torre de' Busi Eleonora Ninkovic ha firmato un'ordinanza "contingibile e urgente di protezione civile" per chiudere al transito la strada comunale di via Montegrappa allo scopo di permettere lo svolgimento delle opere di ripristino e di messa in sicurezza.

Nell'ordinanza viene precisato che la frana è avvenuta in località Introbina, verso la fine di via Monte Grappa e l'inizio di via Costa. "La frana - si legge nel provvedimento - ha occupato completamente la sede stradale che porta nella frazione Colle di Sogno, comune di Carenno, e in parte alla strada di proprietà del comune di Calolziocorte".

Compromessa la sicurezza della strada provinciale

"A causa di tale evento è stata compromessa la sicurezza della strada provinciale, e risultano attualmente isolate alcune abitazioni della frazione di Sogno di Torre de' Busi e della frazione di Colle di Sogno a Carenno, dove insiste anche un'attività di ristorazione". Per la verifica dello stato dei luoghi sta intervenendo sul posto il geologo Luigi Giancarlo Corna e per i lavori di sgombero sono state chiamate con massima urgenza due imprese edili specializzate nel settore opere stradali.