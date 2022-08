Frana sulla Statale 36: strada chiusa ad Abbadia, il percorso alternativo

Disagi per la viabilità lecchese nella mattinata di domenica 14 agosto. Nel cuore della notte, infatti, è avvenuta una frana lungo la Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”: è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione della Svizzera al km 56,000, in località Abbadia Lariana - zona Orsa Maggiore - e il traffico è deviato lungo la SS36racc “Raccordo Lecco-Valsassina”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione. Al momento non è chiaro quando sarà riaperta la principale arteria del territorio lecchese, con tutti i problemi che ne stanno conseguendo, ma dovrebbe avvenire giù nel corso della giornata odierna, tra il pomeriggio e la serata.



Durante la notte i Vigili del Fuoco di Lecco si sono messi al lavoro in collaborazione con la Polizia stradale e i tecnici di Anas: i pompieri sono intervenuti con due squadre, tra cui una del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) per verificare e mettere in sicurezza la strada. Nello specifico è stato un grosso masso a cadere, causando danni a diverse autovetture di passaggio. Spostato lo stesso, sono iniziati i controlli lungo il muraglione presente a lato della carreggiata.

Chiaramente si stanno registrando dei disagi per quanto riguarda il traffico: per andare in Valtellina è obbligatorio passare dalla Valsassina o, addirittura, utilizzare la strada che corre lungo l'altra sponda del ramo lecchese del Lario. A Lecco si registrano code fin da viale Adamello, nel rione di San Giovanni.

Nella città capoluogo si è registrato anche un lieve incidente intorno alle 8.30 di domenica: nulla di grave, ma il sinistro, avvenuto all'altezza dell'incrocio tra lungolario IV Novembre e via Capodistria, ha chiaramente creato altri problemi alla viabilità cittadina.



