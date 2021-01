Frana sulla Calolzio-Erve: rimosso il materiale crollato e strada riaperta su entrambi i lati

Ieri lo smottamento nella frazione di Rossino. Nel giro di poche ore sono stati posizionati i manufatti protettivi per una prima, provvisoria, messa in sicurezza

È già stata riaperta in entrambi i sensi di marcia e messa provvisoriamente in sicurezza la strada provinciale per Erve dove nella prima mattinata di ieri, sabato 23 gennaio, si era verificata una frana. Terra e massi erano crollati da una parete di contenimento andando a invadere buona parte della carreggiata. In quel punto, nella frazione di calolziese di Rossino, si erano già verificati in passato altri smottamenti e la forte pioggia della notte precedente ha favorito il nuovo crollo. Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno da lì.

La Protezione civile di Calolziocorte, gli assessori competenti Cristina Valsecchi e Dario Gandolfi e i tecnici provinciali sono prontamente intervenuti sul posto per verificare la situazione e provvedere a una prima messa in sicurezza, subito attuata proprio dalla Provincia. Già nel pomeriggio la strada è stata riaperta in sicurezza su entrambe le direzioni di marcia da Calolziocorte a Erve. Questo dopo aver posizionato una serie di manufatti di contenimento per proteggere la parete oggetto della frana, che dovrà essere oggetto più avanti di una definitiva messa in sicurezza.

Nei prossimi giorni il Comune di Calolzio contattaerà i privati proprietari dell'area per concordare un intervento da attuare al più presto allo scopo di garantire una volta per tutte la sicurezza lungo la strada provinciale, l'unica che conduce a Erve.