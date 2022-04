Crollano 5.000 metri cubi di roccia: frana invade il torrente Varrone

Nel territorio di Valvarrone - sul versante nord, al di sotto dell’abitato di Tremenico e ben visibile dalla funivia della miniera - si è distaccata oggi una grossa frana di roccia. Il materiale crollato è stimato in circa 5.000 metri cubi. La notizia è stata confermata poco fa dai sindaci Luca Buzzella (Valvarrone) e Stefano Cassinelli (Dervio), che hanno raggiunto il luogo interessato dalla frana per verificare la situazione insieme al geologo Cristian Adamoli.

"La frana ha invaso l'alveo del torrente Varrone che comunque scorre regolarmente anche se si è formato un piccolo invaso lungo circa 50 metri e profondo circa un metro e mezzo - hanno spiegato i due sindaci in una nota - Domani il Comune di Valvarrone avvierà la richiesta di somma urgenza, Regione Lombardia ha già preso contatto ed effettuerà un sopralluogo già domani".

"Al momento non vi sono pericoli - hanno tenuto a precisare Buzzella e Cassinelli - ma è necessario intervenire al fine di evitare sviluppi futuri negativi. I tecnici decideranno come meglio intervenire per risolvere la situazione ma ribadiamo che al momento non ci sono situazioni di pericolo e vi terremo informati sul tipo di intervento che gli esperti decideranno di mettere in campo".