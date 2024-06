Frana interrompe la circolazione dei treni fra Colico e Chiavenna

Frana a Verceia, stop ai treni fra Colico e Chiavenna. Dalle ore 7 di domenica 16 giugno 2024 sulla linea Colico-Chiavenna la circolazione ferroviaria tra Dubino e Novate Mezzola è sospesa a causa di una frana caduta nel territorio comunale di Verceia. Come spiegano i colleghi di Sondrio Today alcuni grossi massi, quasi certamente a causa delle copiose piogge delle ultime settimane, sono piombati lungo la ex SS36 (oggi pista ciclabile), all'altezza della galleria di Mina, facendo interrompere il collegamento ferroviario.

Chiusura per motivi di sicurezza

Come da ordinanza del neosindaco Alessio Della Bitta la strada e la linea ferroviaria resteranno chiuse fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Ciò permetterà di effettuare le operazioni di disgaggio del versante pericolante. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) informa che è già stato attivato un servizio sostitutivo con autobus. "È in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale: i treni potranno subire limitazioni e cancellazioni. Maggiori informazioni nei siti web delle imprese ferroviarie e nelle stazioni", si legge in una nota.

"A seguito della chiusura temporanea per frana a Verceia della linea ferroviaria Chiavenna-Colico Trenord informa che da lunedì sarà attivo il servizio sostitutivo con bus con il seguente orario: partenza al minuto 14 da Chiavenna e partenza al minuto 18 da Colico", è la comunicazione diramata dall'Amministrazione di Chiavenna nella serata di domenica.