Appello a "Chi l'ha visto" per ritrovare Francesco, giovane milanese, avvistato l'ultima volta a Galbiate

Un appello straziante, quello di mamma Loredana, fatto in diretta nazionale a "Chi l'ha visto" per aiutare nelle ricerche di Francesco Fortunato, il figlio di 23 anni che con lei condivideva la casa di Cinisello Balsamo (Milano) ed è scomparso dalla serata di venerdì 19 marzo. Parrucchiere, il giovane «da una settimana non stava tanto bene, diceva cose senza senso e aveva delle paure strane, si nascondeva nella casa in cui viviamo e non dormiva più la notte per controllare che stessi bene, come se si sentisse perseguitato», ha riferito la madre.

Avvistato a Galbiate

Come riferito dalla donna, alle 20 dell'ultimo fine settimana si è allontanato da casa senza lasciare tracce: «Ha fatto uno zaino da trekking, l'ha riempito di cose personali e non mi ha detto dove fosse diretto. Si è limitato a riferirmi che "se non mi senti e mi vuoi salvare, vai dalla Polizia". Ha chiesto delle indicazioni per andare in Svizzera, l'ultimo avvistamento risale a lunedì a Galbiate ed è avvenuto alle due del pomeriggio», quando indossava una mascherina chirurgica.

Anche la sorella del giovane, Jessica, ha diffuso un appello tramite il suo profilo Facebook: