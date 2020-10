Operazione "Take Over": almeno 36 milioni evasi con il "Decreto Rilancio", sequestri a 88 società

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell'ambito di complesse indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a due decreti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca, anche per equivalente fino a concorrenza di oltre trentasei milioni di euro, nei confronti di ottantotto società coinvolte a vario titolo nella commissione di plurimi reati tributari in materia di indebite compensazioni d'imposta; alla base del sistema vi era lo sfruttamento del "Decreto Rilancio" promulgato a maggio 2020. I decreti sono stati emessi rispettivamente dal Gip presso il Tribunale di Milano Emanuela Scudieri e d'urgenza dal Pm titolare delle indagini, Paolo Nicola Filippini.

103 persone indagate

Sono, altresì, in corso perquisizioni locali nei confronti di centotrè persone fisiche indagate, rappresentati legali delle società a vario titolo coinvolte. L'operazione, condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e convenzionalmente denominata "Take over", è scatura da una segnalazione dell'Inps, avente come oggetto un'anomala operatività di compensazione di crediti e debiti d'imposta, perpetrata a mezzo della presentazione dei modelli F24. I successivi accertamenti consentivano di ricostruire un articolato meccanismo di evasione dei debiti previdenziali ed erariali, posto in essere da soggetti economici residenti prevalentemente in Lombardia (soprattutto concentrati a Milano), Lazio, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna. Tra i beneficiari del sistema illecito vi erano poi imprese eterogenee ed operanti nel settore delle pulizie, edile, del trasporto merci e logistica, alberghiero e della ristorazione, nonché società di vigilanza privata. In particolare, le attività investigative hanno consentito di rilevare un diffuso e consolidato meccanismo di evasione perpetrato facendo ricorso all'istituto del cosiddetto accollo fiscale.

Frode sul "Decreto Rilancio"

Le risultanze investigative hanno evidenziato, infatti, come il debito tributario maturato dal soggetto accollato, titolare dell'obbligazione tributaria, sia stato pagato da una terza società "accollante" utilizzando in compensazione crediti vantati verso l'Erario, in violazione di quanto previsto dal quadro dispositivo vigente. A ulteriore conferma di quanto fossero illecite le operazioni non sono state, altresì, rilevate tracce dell'onerosità dei contratti di accollo, che rappresentavano, pertanto, l'espediente attraverso il quale il "debitore d'imposta" abbatteva la propria esposizione tributaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i soggetti deferiti all'Autorità Giudiziaria, oltre ai legali rappresentanti delle società coinvolte, è emersa la centralità di ricorrenti professionisti, operanti nelle provincie di Milano, Brescia, Novara, Lecco, Roma e Latina, portatori del know-how funzionale alla perpetrazione delle condotte delittuose, che hanno proceduto alla trasmissione telematica dei modelli F24 di compensazione ed hanno agito con modalità seriali, rappresentando il collegamento tra le sedici società accollanti e le ottantotto diverse società debitrici. Nel corso delle indagini è anche emerso che quindici società investigate sono risultate destinatarie dei contributi a fondo perduto, di cui all'art. 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ("Decreto Rilancio") concessi in relazione all'attuale quadro emergenziale; sono in corso approfondimenti in merito al corretto utilizzo di tali somme.