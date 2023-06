Fuga di gas in via Bixio, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di domenica per una fuga di gas in via Nino Bixio a Lecco.

La segnalazione da parte di alcuni cittadini, per un intenso odore di gas in strada, è scattata intorno alle 22.30. Sul posto si è subito recata dal comando provinciale di piazza Bione una squadra con autopompa dotata di apposita strumentazione multigase cercafughe.

I vigili del fuoco hanno localizzato la perdita e messo in sicurezza la zona, lasciando poi ai tecnici della ditta erogatrice il compito di realizzare le opere necessarie. La perdita non ha causato danni a cose o persone.