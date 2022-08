Fuga di ossigeno dalle bombole a Rivabella: devono intervenire i pompieri

Pompieri al lavoro nella mattinata di giovedì 25 agosto. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti in viale don Giovanni Ticozzi, tratto a margine dell'area spettacoli viaggianti a Rivabella, per spegnere i rischi legati alla fuoriscita di ossigeno. Nello specifico, il Comando è intervenuto con un'autopompa per la fuoriuscita da un pacco bombole trasportato su autocarro autorizzato.

L'intervento dei pompieri in via Ticozzi

“La squadra arrivata sul posto, grazie alle conoscenze Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico), ha potuto in prima battuta valutare a distanza i materiali trasportati dal veicolo tramite la colorazione delle Ogive e il pannello arancio Onu/Kemler. Un operatore Nbcr, utilzzando un strumento multigas, si è avvicinato intercettando la perdita e mettendo in sicurezza il veicolo con il suo carico”, spiegano da piazza Bione.