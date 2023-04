Fulmine si abbatte sul tetto di un'abitazione provocando un incendio: casa inagibile

Episodio clamoroso a causa del maltempo nel Lecchese. Nella tarda serata di mercoledì 19 aprile un fulmine ha colpito la parte superiore di un'abitazione provocando un incendio che ha poi danneggiato e reso inagibile la casa.

I fatti sono avvenuti alle 22.30 in via Belvedere a Valgreghentino. Una volta scattato l'allarme, sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco del comando di Lecco con un'autopompa, un'autoscala e l'autobotte, oltre a un'altra autopompa dal distaccamento di Valmadrera.

Un intervento in forze per spegnere l'incendio scoppiato all'interno di un tetto a causa del fulmine. La forza del fulmine ha non solo provocato il rogo, ma reso inagibile la casa. L'intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte. Grande spavento e danni significativi.