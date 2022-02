Valmadrera piange Vanda Bianchi. Oggi il funerale, “amava il suo lavoro”

A Valmadrera si piange la scomparsa di Vanda Bianchi. La donna è scomparsa martedì 22 febbraio all'età di 70 anni; oggi, giovedì 24 febbraio, è prevista la cerimonia funebre in città. Le colleghe hanno diffuso un breve e sentito ricordo della donna: “Persona solare, schietta e molto diretta che non amava troppo girare intorno ai problemi, ma li affrontava sempre con determinazione, ma con la serenità che le confaceva, dando il giusto peso agli eventi”, si legge.

“Ricordata con affetto”

“Amava il suo lavoro al quale si è sempre dedicata con passione - proseguono le colleghe -. Era capace di costruire buoni rapporti con gli alunni ai quali prestava sempre molto attenzione. Ancora oggi dopo molti anni incontrare qualche ex alunno che si ricordava dei tempi passati lasciava in lei un affettuoso ricordo e nell'ex alunno un riconoscimento per quanto ella aveva saputo trasmettere. Con le colleghe affrontava con equilibrata serenità le difficoltà che si presentavano quotidianamente, collaborando sempre in modo costruttivo. La sua battuta sempre pronta riusciva a stemperare anche le situazioni più critiche”.