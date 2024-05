A Rancio l'ultimo saluto a Silvia Brambilla: “Un silenzio assordante”

Commozione e lacrime per lo straziante ultimo saluto a Silvia Brambilla. La 26enne lecchese, studentessa e imprenditrice, è stata strappata alla vita da un tragico incidente stradale avvenuto all'alba dello scorso 29 maggio a Treviolo (Bergamo): in auto con lei c'era papà Massimo, presente insieme ad altre centinaia di persone per i funerali tenutisi all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta di Rancio Basso nel pomeriggio di venerdì 31.

Tantissimi i giovani che hanno voluto presenziare al momento officiato dal parroco don Claudio Maggioni insieme ad altri cinque sacerdoti: “La parola si ripropone come il pane quotidiano, come il fuoco che anche sotto la cenere scalda. Ad abbracciarci oggi, più che le belle montagne che ci circondano, è la Vergine Santissima, Madre di Dio. Stiamo in questo abbraccio, abitiamo questo abbraccio perché è verità di fede, Maria è colei che ci guida, ci consola, ci tiene sotto il suo manto. A papà Massimo, a mamma Laura, a Chiara e Martina rivolgo in particolare un'esortazione: indugiamo nello stare sotto il manto di Maria. Silvia era vivace, saltellante, irrequieta, affamata di vita, proprio come Maria, per un progetto buono, per una buona notizia. Quello che Silvia è stata in tutto questo suo essere vivace è buona notizia per noi, che neppure questa morte cancella”.

“Ti ho vissuta come un regalo”

Sul pulpito è quindi salita la sorella: “Non provo rabbia, ma solo un silenzio assordante. Siamo cresciute con valori inestimabili grazie a mamma e papà, spesso ci siamo chieste se anche noi avremmo mai vissuto un amore come il loro. In questi giorni sto scoprendo un nuovo significato, però: ciò che abbiamo provato noi cinque negli ultimi anni è una forza a cui aggrapparsi. È arrivato il momento di reagire, perché la gioia di vivere è il modo migliore per contrastare la morte. Con te ho in sospeso solo progetti futuri: ti ho sempre vissuta come un regalo troppo bello per essere vero. Sono così grata e in pace con me stessa per esserti stata accanto in ogni fase della tua vita, di non essermi mai persa nulla. Raggiungerò più cime possibili per sentirti più vicina, sempre con la speranza di ritrovarci presto sotto un cielo stellato. Non esiste nessuna realtà che ci divida. Ti cercherò nella natura più sola e coglierò il tuo sorriso in ogni passante con la possibilità di riviverti ogni giorno. Ti amo Silvi, da oggi vivo per te”.

Al termine della cerimonia funebre la bara ha abbandonato la chiesa tra le due ali di folla che hanno riempito la piccola piazza del rione lecchese: tante persone riunite, ma un assordante silenzio che ha fatto da contorno all'ultimo saluto della giovane coetanea.