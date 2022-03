Furti su auto in sosta, denunciato giovane brianzolo

Giovane brianzolo denunciato per i reati di furto e tentato furto aggravato. Nei guai è finito un 29enne, pluripregiudicato, deferito all'autorità giudiziaria dai Carabinieri della stazione di Merate.

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecco mediante l'analisi di sistemi di videosorveglianza, interrogatori e controlli del territorio, ha consentito ai militari di raccogliere sufficienti elementi di colpevolezza nei confronti del 29enne, ritenuto responsabile di almeno tre furti su vetture in sosta (di cui uno tentato) commessi in pieno giorno nel febbraio scorso in aree di sosta a Osnago, in via della Tecnica, Merate, in piazzale Monsignor Franco Longoni e a Cernusco Lombardone, in via Spluga.

Recuperata parte della refurtiva

La perquisizione domiciliare a carico dell'indagato ha permesso anche di rinvenire gli indumenti indossati in uno degli episodi criminosi contestati, e parte della refurtiva asportata.

Non si esclude che il ladro abbia potuto consumare ulteriori reati su altre auto per i quali, al momento, non è stata ancora presentata la relativa denuncia querela.