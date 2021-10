Ventiquattro furti ai danni dello stesso bar: "Come si può lavorare così?"

"Sarà il 23esimo o il 24esimo furto che subisco in meno di 30 anni di attività. Ho perso pure il conto". Dalle parole e dallo sguardo di Andrea Matteis, titolare del bar tabaccheria della stazione di Vercurago, emergono sentimenti di rabbia e desolazione. Sentimenti più che comprensibili visto quello che gli è successo. La scorsa notte la sua attività è stata depredata ancora una volta dai ladri. Data la frequenza dei colpi subìti, si tratta probabilemente di un triste record, se non a livello nazionale, almeno territoriale.

Questa volta i soliti ignoti hanno rubato in particolare diverse stecche di sigarette, per un bottino di alcune migliaia di euro, senza dimenticare i danni. Per entrare i malviventi hanno infatti spaccato il portone d'ingresso con le protezioni annesse, intrufolandosi poi all'interno del locale che si affaccia sulla ferrovia e si trova a due passi dal lungolago.

Un'attività molto nota per essere da 28 anni un punto di riferimento per numerosi pendolari e residenti della zona che in queste ore stanno esprimendo solidarietà al barista per l'ennesimo episodio di cronaca a suo danno. "L'ultima spaccata prima di questa era stata tre mesi fa, sembra che ad entrare in azione fossero stati alcuni ragazzi poi fuggiti a piedi lungo i binari - aggiunge Matteis - nei sei anni prima non c'erano stati altri episodi, sembrava che la situazione si fosse tranquillizzata. Ora di nuovo due furti in poco tempo, e proprio dopo un periodo difficile come quello legato al lockdown e alla crisi covid che già ha messo in difficoltà tanti bar e piccoli esercizi".

Ben 24 colpi subiti in meno di 30 anni

Andrea Matteis è stato svegliato nelle notte dall'allarme e si è precipitato subito al suo locale. "Appena arrivato ho trovato la porta abbattuta". All'interno gli scaffali messi a soqquadro e le sigarette sparite. Al barista, residente nella vicina Calolziocorte, non è poi rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai Carabinieri presto intervenuti sul posto per le verifiche e i rilievi del caso. Ma perchè proprio il suo bar è stato così tante volte preso di mira, con ben 24 colpi in meno di 30 anni? "Non saprei - aggiunge il titolare - molto probabilemente le comode vie di fuga, a piedi dalla zona dei binari, o con qualche veicolo dalla vicina Lecco-Bergamo. Io ho provato a mettere degli sbarramenti rinforzati, dei sistemi di sicurezza, ma purtroppo non è bastato". Soldi dell'incasso, più di frequente sigarette come in questa occasione, ma anche bevande o altro sono stati negli anni il bottino.

Matteis è comunque tornato subito al lavoro, non vuole scoraggiarsi anche se la situazione, vista l'ennesima spaccata, è diventata davvero disarmante. "Potete immaginare l'amarezza e la rabbia che ho provato. Non saprei più come altro commentare tutto questo, se non dire che si sta creando una sorta di assuefazione, di abitudine verso i furti e i reati, compresi quelli a danno di bar e piccoli negozi. Ma questo non deve accadere, questa non è e non può essere la normalità - conclude Andrea Matteis - Così diventa difficile lavorare e guardare al futuro con speranza".