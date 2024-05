Assalto alla ColicoDerviese: furti e danni in sede

Furti e danni in via Lido. Il 1° maggio della ColicoDerviese, storico sodalizio sportivo dell'Alto Lago, è stato decisamente amaro: durante la giornata di mercoledì i volontari che per primi si sono trovati ad aprire le porte dell'associazione si sono ritrovati di fronte “una scena decisamente desolante. Uno scenario in qualche modo catastrofico”.

L'area ristoro e il magazzino sono stati colpiti da ignoti, che si sono anche presi la briga di aprire un estintore e spargere in giro la polvere in esso contenuta: “Investimenti, sacrifici, rovinati da qualche ladruncolo. Dei malviventi hanno spaccato la porta principale e sono entrati, hanno devastato quasi tutto, cercando di portare via il più possibile. L'associazione farà i passi necessari per cercare di individuare questi malviventi”. Sull'avvenimento sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.