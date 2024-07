Furti nei negozi a Dervio: i ladri erano giovani in vacanza

Ladri in azione a Dervio smascherati dagli agenti di Polizia locale. Nelle ultime due settimane sono avvenuti alcuni furti in alcuni locali pubblici del paese e anche in locali di proprietà pubblica.

I responsabili delle azioni hanno smontato alcuni serramenti e si sono introdotti nelle attività e nella struttura pubblica e hanno ripetuto i colpi per diverse notti. La Polizia locale associata dell'Alto Lario, guidata dal comandante Edoardo Di Cesare, ha subito avviato un'intensa attività di indagine al fine di bloccare al più presto il fenomeno.

I ladri erano a Dervio in vacanza

Con l'incrocio di dati acquisiti e l'utilizzo del potente sistema di videosorveglianza presente sul territorio di Dervio, gli agenti sono riusciti a ripercorrere i passi degli autori dei danneggiamenti e dei furti. Nel pomeriggio del 2 luglio i vigili hanno quindi effettuato un controllo presso il punto di dimora individuando così i tre ragazzi, tutti minorenni e in vacanza a Dervio, oltre a ritrovare parte della refurtiva e ulteriori prove che hanno permesso di chiudere il cerchio di questa vicenda.

"Ringraziamo gli agenti della Polizia locale associata - dichiara l'Amministrazione comunale di Dervio - per essere immediatamente intervenuti, dedicando un numero significativo di ore, per verificare tutte le immagini e compiere i riscontri nei luoghi dove sono avvenuti i furti. Ancora una volta l'impegno degli agenti e il sistema di videosorveglianza hanno permesso di risolvere un problema che nelle ultime due settimane ha interessato diverse attività".