Più di dieci furti post lockdown: sottratti oltre diecimila euro, arrestato malvivente pregiudicato

Nella giornata di lunedì 10 agosto, personale della Sezione Furti e Rapine della Squadra Mobile di Lecco ha sottoposto G.L., classe ’84 di Lecco, alla misura degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle ingadini preliminari (Gip) del Tribunale di Lecco, su richiesta della dott.ssa Giulia Angeleri, sostituto procuratore.

Il malvivente, appena terminato il lockdown, ha deciso d'intraprendere una lunga serie di reati contro il patrimonio, scassinando nottetempo diversi esercizi commerciali di Lecco e rintracciabili in alcuni comuni della Brianza nostrana.

Oltre dieci furti da giugno

Dalle costanti indagini condotte dalla Polizia di Stato, infatti, è stato accertato che da giugno il malvivente si è reso responsabile di più di dieci episodi di furto con scasso, danneggiando e derubando bar, autolavaggi, distributori di benzina, distributori comunali dell’acqua, pur di depredare dei contanti e delle monete le casse automatiche. In alcuni casi il malfattore è anche riuscito a impossessarsi di tabacchi e di gratta e vinci che rivendeva al mercato nero. Dai furti accertati, G.L. è riuscito ad impossessarsi complessivamente di circa tredicimila euro, arrecando collateralmente danni quantificabili in diverse migliaia di euro.

Grazie ai controlli e alle denunce delle Volanti, oltre che all’attività d’indagine degli agenti facenti parte della Squadra Mobile, è stato possibile ricostruire gli spostamenti dello scassinatore. «È fondamentale evidenziare come siano stati determinanti, per il prosieguo delle indagini, le notizie e le segnalazioni della cittadinanza che hanno consentito di far riconoscere l’arrestato come l’autore dei delitti commessi», spiegano dalla Questura di Lecco.

Al termine della perquisizione delegata, l’uomo è stato definitivamente incastrato dagli indumenti ritrovati nella sua abitazione, gli stessi utilizzati per commettere i furti e immortalati dalle videocamere di sorveglianza.