Più furti a Montevecchia, danni e molestie a Pescate: ora controlli più intensi

Aumentano i furti a Montevecchia. Preoccupano danneggiamenti e molestie a Pescate, dove il sindaco Dante De Capitani è letteralmente sceso in campo con il pitbull Rox per svolgere delle ronde. Per fare il punto della situazione e trovare il modo per contrastare i fenomeni, il viceprefetto vicario reggente di Lecco Laura Maria Motolese ha riunito mercoledì mattina il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Montevecchia Ivan Pendeggia, il vicesindaco di Lecco Simona Piazza, il presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il vicequestore vicario Sergio Vollono, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri Igor Infante e della Guardia di Finanza Emilio Fiora.



Il viceprefetto Motolese BONACINA/LECCOTODAY

Furti in crescita a Montevecchia

In apertura d'incontro il viceprefetto Motolese ha analizzato l’andamento della delittuosità a Montevecchia, evidenziando come il confronto tra i dati statistici del territorio preso in esame, riferito ai periodi 2020 e 2021 fa emergere una diminuzione del totale dei reati commessi (da 70 a 66), anche con riferimento ai principali delitti riconducibili alla criminalità predatoria. L’esame di dati riferiti al periodo gennaio-marzo 2022 ha evidenziato invece un aumento dei reati commessi (da 13 a 18), con particolare riguardo ai furti totali, passati da 7 a 15, 9 dei quali registrati durante i primi 20 giorni di marzo.

Il sindaco, dopo aver ringraziato il viceprefetto Motolese “per la tempestività con cui ha accolto la richiesta di approfondire la problematica segnalata”, ha confermato “l’apprezzamento per l'attività svolta sul territorio dalle forze di polizia, evidenziando che il recente incremento dei furti in abitazione ha sicuramente suscitato allarme tra i cittadini che, tuttavia, sono positivamente coinvolti nella declinazione operativa del protocollo di controllo di vicinato sottoscritto con la Prefettura”. Ha fatto, inoltre, presente “di svolgere costantemente un’attività di sensibilizzazione della comunità locale rispetto all’opportunità di segnalare alla forze di polizia anche i furti solo tentati”.

Il viceprefetto, dopo aver evidenziato “l’importanza della corretta impostazione comunicativa del sindaco e acquisiti i contribuiti dei responsabili provinciali delle Forze di polizia, ha disposto un’intensificazione dei servizi coordinati di controllo del territorio nel comune di Montevecchia. Ha inoltre invitato a far rete con altre Polizie locali per realizzare forme coordinate di razionalizzazione dell’impiego delle risorse in grado di valorizzare le specifiche capacità operative delle diverse componenti del sistema di sicurezza urbana. L’efficacia delle azioni programmate sarà oggetto di costante monitoraggio”.

Danni e molestie a Pescate

Capitolo numero due. È stata, inoltre, esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica del comune di Pescate, che fa riferimento a episodi di danneggiamenti e molestie in prossimità nell’area di via Alzaia. Nel corso della riunione sono stati esaminati i dati e gli elementi informativi, sulla scorta dei mirati servizi immediatamente espletati dalle Forze di polizia, dai quali non sono ad oggi emerse situazioni di rilievo rispetto a quanto segnalato. Con l’obiettivo di elevare il livello di sicurezza, anche percepita, della comunità locale, il viceprefetto Motolese ha disposto un’intensificazione dei servizi interforze di controllo del territorio.