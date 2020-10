Deruba otto esercizi commerciali nel giro di pochi mesi: pregiudicato fermato e spedito in carcere

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Oggiono, portando a termine una mirata attività d’indagine, hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare in carcere, con l'accusa di furto aggravato continuato in esercizi commerciali, emessa il 22 ottobre, dal GIP del Tribunale di Lecco a carico di M.R.I., 40enne residente in città già noto alle Forze di Polizia.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Oggiono hanno consentito di raccogliere elementi di responsabilità a carico del reo, ritenuto autore materiale dei ben otto furti, caratterizzati dal medesimo modus operandi. L'uomo ha agisto con effrazione notturna delle porte d’ingresso o delle finestre laterali, sempre a Oggiono in svariate serate:

22 aprile 2020, ai danni di una pasticceria e di un negozio di alimentari;

tra il 24 agosto ed il 10 settembre 2020, ai danni di un bar/pasticceria e di un negozio di fiori;

7 settembre 2020, ai danni di un negozio di estetica;

tra il 7 ed il 9 settembre 20202, ai danni di un bar;

11 settembre 2020, ai danni di un parrucchiere;

tra l’11 ed il 15 settembre 2020, ai danni di un’edicola.

Nella medesima attività sono stati anche denunciati a piede libero T.E. 50enne, e P.S., 43enne, entrambi residenti a Lecco e ritenuti complici nei due episodi commessi il 22 aprile. L’arrestato, rintracciato nella mattina del 24 ottobre, è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecco, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.