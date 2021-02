«Vetro sfondato e borsa rubata da un'auto, servono le telecamere»

Il Gruppo Progetto Futuro torna a chiedere più attenzione alla sicurezza a Valgreghentino, anche a seguito dell'episodio a dir poco increscioso che si è verificato nei giorni scorsi in paese con il furto della borsa da un'auto ritrovata dal proprietario con il vetro spaccato.

« Ci vediamo costretti a segnalare nuovamente il problema della sicurezza sul territorio comunale - spiega il gruppo di opppsizione guidato dal Consigliere Anna Clara Bassani - Nelle scorse settimane abbiamo evidenziato più volte sui social network il degrado del parcheggio del plesso scolastico in via Donizetti a causa degli autobloccanti sconnessi e della presenza di vari preservativi abbandonati. Oggi, in pieno giorno, l’ennesimo furto ai danni dell’auto di un genitore con vetro sfondato e borsa rubata. Ancora una volta ci chiediamo: “Dove sono le telecamere?” Il Comune non si sta prendendo cura di Valgreghentino. Il gruppo consigliare torna quindi ad evidenziare il grave ritardo dell’Amministrazione Colombo nell’implementazione della videosorveglianza nei punti cruciali del paese ».