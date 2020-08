Furto al centro commerciale: 29enne arrestato dalla polizia

Un altro giovane in menette dopo un furto di vestiti alla Meridiana. Domenica mattina gli agenti della Squadra Volanti di Lecco (in quel momento impegnati in attività di controllo del territorio) hanno raggiunto il negozio Bennet all’interno del Centro Commerciale a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale operativa della Questura.

Poco prima le barriere anti-taccheggio dell'esercizio commerciale erano entrate in funzione al passaggio di M.M., 29enne italiano, residente in provincia di Sondrio. Il personale addetto alla sicurezza, allertato dall’allarme acustico, ha così potuto constatare che l’uomo indossava una maglia in vendita nello stesso negozio, alla quale era stato strappato soltanto uno dei due dispositivi anti-taccheggio, lacerata proprio nel punto in cui era applicato il dispositivo stesso.

All’arrivo degli Agenti, il valtellinese, vistosi scoperto, ha ammesso le proprie responsabilità. M.M., che annoverava già diversi precedenti a suo carico per reati contro la persona, contro il patrimonio, per uso e spaccio di sostanze stupefacenti e già colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emessa dal Tribunale di Milano è stato così tratto in arresto per furto aggravato, nonché denunciato per inottemperanza alla suddetta misura di prevenzione.

Nella giornata di ieri, lunedì, l’arresto è stato convalidato ed il Giudice ha disposto nei confronti dell’uomo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nel comune di residenza. Nei giorni scorsi un altro giovane era stato arrestato sempre per un furto in un negozio di abbigliamenti dello stesso centro commerciale.