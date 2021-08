Scoperti mentre tentano il furto in una casa: tre giovani arrestati nel cuore della notte

Intervento dei militari nel cuore della notte ad Annone Brianza. Nel corso della notte tra domenica e lunedì, i Carabinieri della Stazione di Oggiono hanno tratto in arresto N.G. e Y.G., entrambi 24enni cittadini italiani originari della Macedonia del Nord residenti in provincia di Bergamo e già noti alle forze dell'ordine, e D.L., 24enne cittadino della Macedonia del Nord in Italia senza fissa dimora, con l'accusa di furto in abitazione.

Colti in flagrante

I militari, impegnati in servizio di controllo del territorio, intorno alla mezzanotte sono intervenuti in paese per dar seguito alla segnalazione giunta al 112 da un privato cittadino e hanno sorpreso i tre giovani nel mentre cercavano di portare a termine il colpo. Gli arrestati sono stati trovati in possesso di oggetti utilizzati per scassinare, tra i quali un piede di porco e due cacciaviti lunghi 32 centimetri.

Nella mattinata di lunedì i tre arrestati sono stati condotti presso il Tribunale di Lecco per il giudizio con rito direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.