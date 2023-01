Rubano al "brico" con le figlie al seguito: denunciata giovane coppia

La presenza delle giovanissime figlie non ha fatto da deterrente. Nessuno scrupolo da parte dei due giovani genitori di 29 e 31 anni che, verso le 14 di martedì 10 gennaio, hanno cercato di compiere un furto dal non basso valore economico al punto vendita Tecnomat - l'ex Bricoman - di Carate Brianza, sito a lato della Strada Statale 36: operaio lui e fisioterapista lei, entrambi residenti nel Lecchese e incensurati, con al seguito le due figlie di 2 e 5 anni hanno tentato di rubare svariati costosi strumenti da lavoro. E così, attraversando le corsie di interesse, mentre le due bimbe giocavano tra loro ignare di quanto stesse accadendo, marito e moglie hanno riempito l’ampio borsone che la donna aveva a tracolla.

Il furto con le bambine al seguito

L’azione della coppia non è passata però inosservata a un attento addetto alla sicurezza che, transitando accanto alla corsia dove erano i due, ha notato il loro agire sospetto. Intuendo che stessero sottraendo portando a termine un tentativo di furto, l'uomo - un ivoriano 39enne da tempo residente in Brianza -, è passato più volte vicino alla coppia per far loro intendere che erano stati scoperti e, considerata la presenza delle due bambine, tentare di farli desistere. Ma i due, ogni volta che l’addetto si allontanava, riprendevano la loro azione staccando le etichette e spaccando le confezioni dei prodotti per rimuovere i sistemi antitaccheggio e poi mettere la merce nella grossa borsa.

A quel punto, superata la barriera delle casse senza pagare la merce, la coppia, con al seguito le giovanissime e la borsa ormai piena di refurtiva per un valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata fermata e successivamente denunciata dai carabinieri per tentato furto aggravato.