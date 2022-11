Sfonda un vetro dal fruttivendolo, scappa con la cassa ma perde le monete. S'indaga

Furto nella notte all'ortofrutta Sala di via Fratelli Bandiera, nel rione di Castello Sopra Lecco. Una spaccata finita male, tra l'altro, con una precipitosa fuga che ha impedito al colpevole di portarsi a casa la gran parte del bottino. Ma non lo scattare della denuncia, per il momento contro ignoti, e l'avvio delle indagini da parte dei carabinieri di Lecco.

La fuga e la dispersione delle monete

La vicenda affonda le radici intorno alle 2.20 della notte tra domenica 6 e lunedì 7 luglio, come documentato dall'impianto di videosorveglianza: secondo quanto appreso, un ragazzo è entrato nel negozio rompendo una finestra ad anta ribalta posta nella parte superiore della vetrata più grande che si affaccia sulla frequentata via residenziale e commerciale. A quel punto i sensori sono scattati, facendo accendere le luci: spaventato, il giovane ha afferrato la prima cassa che gli è capitata sottomano e ha abbandonato rapidamente i locali passando nuovamente dalla via aperta in precedenza.

Per sua sfortuna, però, la gran parte delle monete contenute all'interno del vassoio sono andate disperse per strada durante la precipitosa fuga dalla finestra e sono state raccolte dal proprietario e dagli addetti arrivati sul luogo di lavoro intorno alle 6 del mattino, un paio d'ore prima dell'apertura al pubblico dell'esercizio commerciale. Immediata la chiamata ai carabinieri lecchesi che sono arrivati i breve tempo, hanno fatto gli accertamenti del caso e visionato i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza, ricevendo poi il titolare dell'esercizio in caserma per la verbalizzazione dei fatti e i vari passaggi formali. Lo stesso soggetto avrebbe provato a fare incursione anche in altri esercizi della zona.