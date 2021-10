In viaggio con 10mila euro di attrezzi rubati: denunciati in quattro, tre sono pregiudicati

Erano in viaggio con la merce appena rubata, ma sono stati scoperti. Nella notte di venerdì 1 ottobre una pattuglia della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Lecco, in servizio lungo la Strada Statale 36 all’altezza di Lissone (Monza e Brianza), ha eseguito un normale controllo a una Volkswagen Sharan con targa francese, in viaggio verso Milano con 4 persone a bordo. Insospettiti dall’atteggiamento del gruppetto e vista l'ora tarda, gli agenti, dopo le prime verifiche documentali, hanno effettutato un controllo del veicolo, all’interno del quale sono rinvenuti attrezzi da edilizia, per un valore totale di circa 10mila euro, e strumenti adatti per scassinare le serrature delle porte e le blindature. I quattro non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili per giustificarne il possesso.

Dalle verifiche eseguite per risalire ai precedenti, a carico di tre dei quattro occupanti sono emerse numerose conferme in merito a reati commessi contro il patrimonio e contro la persona, nonché legati al possesso di armi. Accompagnati presso gli uffici della Questura di Monza per l'identificazione i quattro, tutti stranieri e di cui uno privo di regolare permesso di soggiorno, hanno avuto un atteggiamento non collaborativo, ricoprendo gli operanti d'insulti e di minacce.

Il furto da un furgone a Lissone

Il materiale rinvenuto nella vettura è stato sequestrato e i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso in attesa di successivi sviluppi. Le ricerche eseguite dalla squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Lecco hanno permesso di risalire al rivenditore e al legittimo proprietario titolare di un’impresa edile, oltre che di appurare che tutto il materiale sequestrato era provento di furto in quanto rubato da un furgone parcheggiato in un parcheggio a Lissone tramite la forzatura del portellone posteriore.

Al termine delle attività i quattro soggetti sono stati denunciati per il reato di ricettazione, mentre la refurtiva verrà riconsegnata al legittimo proprietario.