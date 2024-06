Paura ad Abbadia: ragazzini fanno il bagno e vengono derubati

Fanno il bagno nelle acque del lago e nel frattempo i loro zaini vengono 'ripuliti'. È accaduto nel pomeriggio di sabato ad Abbadia Lariana, all'altezza del molo sul lungolago. Vittime dei delinquenti cinque ragazzini residenti in paese, di età fra gli 11 e i 15 anni.

A raccontare l'episodio è il padre di una delle derubate. "I ragazzi, come è sempre accaduto qui in paese, si sono ritrovati al molo. Sono stati avvicinati da quattro individui che hanno detto di provenire da Monza, di età apparente fra i 16 e i 18 anni e dai tratti nordafricani. Dopo aver scambiato quattro chiacchiere, mia figlia e i suoi amici si sono tuffati in acqua per un bagno, lasciando ingenuamente gli zaini sul molo. Solo quando sono tornati si sono accorti di cos'era accaduto: i giovani li avevano aperti per sottrarre tre cellulari e contanti pari a 60 euro".

Le vittime sono subito corse a chiamare aiuto, ma gli autori del furto si erano già dileguati. "Sono arrivato in pochi minuti, ho chiamato gli altri genitori e abbiamo allertato i Carabinieri di Mandello per sporgere denuncia - prosegue il padre di una delle giovani derubate - Abbiamo controllato le vie circostanti, la stazione di Abbadia e quella di Mandello, ma di quel gruppetto non c'era traccia. Purtroppo siamo solo all'inizio dell'estate, i nostri figli non possono avere paura ad andare al lago".

L'emergenza criminalità preoccupa i paesi della riviera. Dopo i recenti episodi a Mandello, dove i controlli a tappeto in stazione sembrano essere serviti a individuare alcuni responsabili, è ora la volta di Abbadia. Le istituzioni e le forze dell'ordine sono mobilitate nel tentativo di arginare fenomeni amplificati dalle grandi masse di visitatori che durante il weekend raggiungono le località balneari del lago.