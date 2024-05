Tenta di rubare in tabaccheria, le guardie giurate fanno saltare il colpo

Fallisce il colpo in una tabaccheria di Costa Masnaga. Nella notte fra domenica e lunedì, intorno alle 2.30, un individuo ha tentato di introdursi all'interno di una tabaccheria del paese forzando la porta d'ingresso. L'intento del malvivente, con ogni probabilità, era asportare la merce di valore presente all'interno del locale.

Durante un servizio di controllo notturno una pattuglia di guardie giurate Sicuritalia, impegnata in un giro ispettivo della zona, ha notato le evidenti forzature alla porta d'ingresso del locale e ha allertato il 112.

Ritrovati attrezzi in un'auto

Colto in flagranza, il ladro è stato preso in custodia dalle forze dell'ordine, celermente intervenute. Dai controlli successivi è emersa la presenza di una vettura sospetta in zona al cui interno sono stati ritrovati diversi attrezzi e materiali.

Inoltre, la porta d'ingresso della tabaccheria è stata divelta con un arnese da scasso ma il rapido intervento delle guardie giurate ha impedito al malvivente di entrare nel locale. In fase di valutazione i danni alla struttura che, da un primo sopralluogo, risultano ingenti. Il colpo, comunque, è da considerarsi fallito.