Ladri in azione al ristorante: sgraffignate 15 tovaglie da esterno

I ladri adesso rubano anche le tovaglie dai tavoli esterni dei ristoranti. Un colpo è stato messo a segno sabato notte a un locale di piazza Garibaldi a Colico, la piazza a lago, dove i gestori hanno subito un bel danno, economico e anche morale.

I malviventi hanno portato via 15 tovaglie da esterno: grande è l'amarezza dei titolari, anche perché stando a quanto emerso finora, le telecamere di sorveglianza non avrebbero funzionato.

L'episodio, su cui indagano le forze dell'ordine, è oggetto di un intervento del gruppo consigliare di minoranza "Più Comunità", per voce dell'esponente Silvia Paroli. "La videosorveglianza funziona sempre poco, visto che è già successo altre volte che le telecamere del comune di Colico non potessero documentare quanto accaduto perché spente o guaste - spiega - Anche i controlli promessi di notte e nei weekend non si vedono e così spesso gruppi di ragazzi ubriachi si aggirano i piazza e nelle vie del centro compiendo atti vandalici, o delinquenziali come in questo caso, tra schiamazzi vari molto disturbanti per chi vive in centro".

"Preoccupante escalation di fatti"

Non è questo, secondo l'esponente della lista civica, l'unico problema del paese altolariano. "Segnalo questo perché purtroppo a Colico, che era un paese tranquillo, stanno succedendo sempre più spesso fatti come questo, oltre a un notevole spaccio di droga nei boschi, a bar chiusi temporaneamente per frequentazioni criminali, furti vari con scene da far west come l'inseguimento con pistola da parte di un carabiniere in borghese e con versioni dei fatti differenti e ancora poco chiari".