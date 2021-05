«Un altro furto a Valgreghentino, serve più sicurezza»

I Consiglieri di opposizione segnalano vari tentativi di scasso in via Kennedy e chiedono all'Amministrazione di intervenire: «Potenziare la videosorveglianza»

«Ancora una volta Valgreghentino è sotto il mirino di ladri e delinquenti, ultimo un furto in via Kennedy e vari tentativi di scasso». Lo hanno dichiarato i consiglieri del gruppo di opposizione "Progetto Futuro", Anna Clara Bassani, Stefano Simonetti e Francesco De Capitani che tornano così a chiedere con forza all'Amministrazione comunale un maggiore impegno sul fronte della sicurezza.

«Il Gruppo Rinnovamento governa da decenni ed è totalmente incapace di realizzare un progetto adeguato per la sicurezza del paese - attaccano Bassani, Simonetti e De Capitani - Ricordiamo la raccolta firme per avviare il progetto di videosorveglianza (fortemente osteggiato dall’allora maggioranza e dal sindaco Longhi). Solo con il mandato Brambilla il progetto, chiesto a gran voce dei cittadini, ha preso avvio».

«Amministrazione poco attenta alla sicurezza»

Il Gruppo Progetto Futuro punta il dito sulla scarsa attenzione alla sicurezza che hanno avuto le amministrazioni che si sono succedute. «I cittadini hanno diritto a stare tranquilli nelle proprie case e a vivere serenamente, e il sindaco Matteo Colombo deve essere il primo a garantirlo. Chi dice di "aver cura di Valgre" deve potenziare velocemente la videosorveglianza nei punti nevralgici del paese, per un servizio di effettiva videosorveglianza completa, per un controllo capillare di tutti coloro che entrano, escono dal paese o transitano nei punti più importanti del territorio. Il protocollo sul controllo di vicinato appena firmato dal sindaco con i Comuni limitrofi, per una situazione come quella attuale a Valgreghentino, purtroppo non è sufficiente. Serve un impegno più ampio - concludono Anna Clara Bassani, Stefano Simonetti e Francesco De Capitani - La sicurezza dei cittadini è una priorità per il Gruppo Progetto Futuro. Questa amministrazione sino a oggi si è dimostrata poco attenta alla sicurezza».