Si sveglia e trova un ladro in casa, paura in valle San Martino

"Per fortuna stiamo bene, ma lo spavento è stato tanto. La cosa peggiore è svegliarsi e accorgersi di un uomo nella stanza". Inizia così la testimonianza della malcapitata vittima di un furto in casa messo a segno la scorsa notte a Vercurago, comune della valle San Martino al confine con Lecco. Il ladro (o i ladri) sono entrati in azione nell'abitazione non lontana dal municipio.

"Ci hanno portato via soldi dal portafogli e alcune collane e bracciali in oro - aggiunge la vercuraghese - Sono ancora molto scossa per l'accaduto e spero di riuscire a superare la cosa quanto prima". Oltre al danno dei beni rubati, pesa soprattutto lo choc di aver sentito un ladro in azione tra le proprie mura di casa con diversi effetti personali messi sottosopra.

Molte le attestazioni di solidarietà nei confronti della donna espresse anche sui social dove la vercuraghese ha fatto sapere dell'accaduto. "Preferisco però non dare altri dettagli - conclude - credo sia stato giusto parlarne per dire a tutti di prestare la massima attenzione, e nella speranza che possano aumentare i controlli nella zona".